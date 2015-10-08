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صور| رب أسرة يضرب عن الطعام بصحبة أطفاله الأربعة لمقابلة الرئيس

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صور| رب أسرة يضرب عن الطعام بصحبة أطفاله الأربعة لمقابلة الرئيس صور| رب أسرة يضرب عن الطعام بصحبة أطفاله الأربعة لمقابلة الرئيس

رب الاسرة ويظهر اولاده في الصورة

متابعة: عمر عبد الناصر

دخل رب أسرة لديه أربعة أطفال، اليوم الخميس، في إضراب عن الطعام، لحين لقاء الرئيس عبدالفتاح .

وكان الرجل البالغ من العمر 35 عامًا، جلس أمام «نقابة المحامين» بوسط القاهرة وعلق في عنقه ورقة مكتوب عليها “مضربون عن الطعام لحين مقابلة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي”، فيما رفض المواطن الإفصاح عن أسباب لجوئه إلى الإضراب وطلبه مقابلة الرئيس، إلا أنه أصر على عدم الإعلان عن شكواه لوصفه أنها قضية أمن قومي.

فيما أشار المواطن، أنه مستمر في الإضراب عن الطعام وسيواصل الجلوس أمام «نقابة المحامين» هو وأولاده الأربعة لحين استدعاء الرئيس له لمقابلته وذلك إذا تمكنت وسائل الإعلام من توصيل طلبه لرئيس الجمهورية.

 

 

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