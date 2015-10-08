بالفيديو.. نائب تونسي ينجو من محاولة اغتيال

نجا النائب في البرلمان التونسي والقيادي في حزب نداء تونس ورئيس نادي النجم الساحلي الدكتور رضا شرف الدين الخميس 8 أكتوبر من محاولة اغتيال بالرصاص في مدينة سوسة الساحلية.

وبحسب شبكة “روسيا اليوم” قالت مصادر أمنية أن مسلحا أطلق الرصاص اتجاه سيارة النائب رضا شرف الدين في مدينة سوسة الساحلية التي شهدت هجوما إرهابيا في يونيو أودى بحياة العشرات أغلبهم من السياح.

ونقلت وسائل إعلام تونسية عن شرف الدين قوله في أعقاب الهجوم إن المسلح أطلق الرصاص بكثافة من سيارة مارة، وصوب نحوه أكثر من 8 رصاصات في محاولة لاغتياله، وذلك عندما كان في طريقه إلى العمل.

عبرت عديد الاندية التونسيه من بينها الترجي والصفاقسي عن تضامنها المطلق مع رئيس النجم الساحلي الدكتور رضا شرف الدين بعد محاولة الاغتيال اليوم.

و نددت الأندية بشدة عبر بلاغات أصدرتها بمحاولة الإغتيال التي تعرض لها رضا شرف الدين معبرين عن تضامنهم المطلق معه كما أشاروا الى ضرورة إتحاد جميع مكونات المجتمع المدني من أجل مقاومة الارهاب والتصدي لها ولكل محاولات والعنف.

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