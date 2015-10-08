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المفوضية الأوروبية: أزمة اللاجئين ستستمر سنوات

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المفوضية الأوروبية: أزمة اللاجئين ستستمر سنوات المفوضية الأوروبية: أزمة اللاجئين ستستمر سنوات

جان كلود يونكر

توقع رئيس «المفوضية الأوروبية»، جان كلود يونكر، اليوم الخميس، أن تستمر أزمة اللاجئين في أوروبا “سنوات”، وذلك عقب زيارته مركزًا لاستقبال اللاجئين على الحدود بين ألمانيا والنمسا.

وأوردت «وكالة الأنباء الفرنسية» ما قاله “يونكر” في مؤتمر عقد في بلدة باساو الحدودية إن “أزمة اللاجئين هذه ستستمر عدة سنوات. وانا لا أعتقد أن ما نعيشه الآن سيصبح ماضيًا في أي وقت قريب”. وأضاف “يجب أن نقول للناس أن هذا ليس وضعًا مؤقتًا، بل علينا أن نتعايش معه لسنوات”.

وتعاني أوروبا من تدفق اعداد من اللاجئين هي الأكبر منذ «الحرب العالمية الثانية»، إلا أن يونكر أكد أن القارة الأوروبية “قادرة على التعامل مع هذا الأمر”. إلا أن دول الاتحاد الأوروبي منقسمة حول التعامل مع الأزمة، حيث فتحت ألمانيا أبوابها أمام المهاجرين خصوصًا اللاجئين السوريين، فيما شيدت المجر سياجًا لابعاد المهاجرين.

وفي اشارة واضحة الى موقف بودابست، قال يونكر “لا نحتاج الى جدران جديدة في أوروبا، وبالتاكيد ليس بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي”.

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