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فرانس برس: قضاء أكثر من 1200 حاجًا في تدافع منى من 28 دولة

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فرانس برس: قضاء أكثر من 1200 حاجًا في تدافع منى من 28 دولة فرانس برس: قضاء أكثر من 1200 حاجًا في تدافع منى من 28 دولة

وصول نعوش الحجاج الايرانيين الذين قضوا في الكارثة (أ.ف.ب)

نشرت وكالة «الأنباء الفرنسية» اليوم الخميس، بيانًا حول عدد الحجاج الذين قضوا في حادث التدافع في مشعر منى، بعد اسبوعين على الواقعة التي شهدها موسم الحج هذا العام.

وقالت إن الحصيلة ارتفعت إلى أكثر من 1200 حاجا قضوا نحبهم، بحسب أرقام 28 دولة، ما فاق بكثير الحصيلة الرسمية التي أعلنتها بسقوط 769 شخصًا.

ولم تعلن الرياض حتى الآن جنسيات والعدد النهائي للكارثة التي وقعت في 24 سبتمبر المنقضي. لكن بحسب الأرقام الرسمية التي جمعتها “فرانس برس”، بلغ 1221 بحلول اليوم الخميس.

وما زال مئات الحجاج في عداد المفقودين منذ التدافع الذي وقع أثناء رمي الجمرة الكبرى في مشعر منى، بحسب الحكومات أو لجان تنظيم الحج الوطنية.

وفي ما يلي تعداد للقتلى بحسب الجنسيات على ما أعلنت بلدانها:
> - إيران: 464
> - : 148
> - اندونيسيا: 120
> - باكستان: 76
> - نيجيريا: 64
> - مالي: 60
> - السنغال: 54
> - الهند: 51
> - النيجر: 28
> - المغرب: 27
> - الجزائر: 24
> - الكاميرون: 20
> - ساحل العاج: 14
> - اثيوبيا: 13
> - تشاد: 11
> - ليبيا: 10
> - الصومال: 8
> - كينيا: 6
> - غانا: 5
> - جزر موريشوس: 5
> - تنزانيا: 4
> - تونس: 4
> - هولندا: 1
> - بوركينا فاسو: 1
> - بوروندي: 1
> - عمان: 1
> - الاردن: 1
> - بنين: عدد غير محدد

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