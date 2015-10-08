حسام حسن: فخر لنا العودة للأهلي.. وجيل ' الألفينات ' لا يعرف تاريخنا

أعرب حسام حسن المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي عن سعادته بتصريحات محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الأهلي بأن التوأم سيكون له دور في النادي الأحمر لاحقا.

ويبحث الأهلي عن مدرب أجنبي لخلافة فتحي مبروك الذي تمت إقالته بعد الخروج من كأس الكونفدرالية.

وقال حسام حسن عبر قناة TEN يوم الخميس: "الترشح للعودة إلى بيتنا الأصلي الذي تربينا فيه منذ أن كان عمرنا 15 عاما شرف كبير وفخر لنا.. وأعلم أن عبد الوهاب من المحبين الأصليين للنادي".

وأضاف "من يعترض على عودتنا للأهلي لا يعرف حقيقة الأمور. إذ أن معظم الجيل الرافض لنا من مواليد نهاية التسعينات وبداية الألفينات أي أن عمرهم كان سنتين أو ثلاثة وقت رحيلنا".

ورحل التوأم عن الأهلي في موسم 1999-2000 وانتقلا بعد ذلك للزمالك.

وأشار العميد "أنا مدرب الآن وأتفهم وجهة نظر الإدارة في تجديد الدماء للفريق والاستغناء عن لاعبين.. لكن كنّا ننتظر أن يقال لنا شكرا. وهذا لم يحدث".

وتابع "تاريخنا في الأهلي يستحق أن نشكر. فقد تركنا الاحتراف الأوروبي من أجل النادي لأننا نعشقه ولا شيء آخر. من يمكنه أن يفعل هذا الآن؟".

وأتم "أتمنى التوفيق للأهلي في الموسم المقبل في اختيار اسم يليق به".