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الأهلي: لجنة سرية هي المسؤولة عن اختيار المدرب الجديد

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الأهلي: لجنة سرية هي المسؤولة عن اختيار المدرب الجديد الأهلي: لجنة سرية هي المسؤولة عن اختيار المدرب الجديد

أكد محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الأهلي أن هناك لجنة سرية داخل النادي هي التي تعمل على اختيار المدير الفني الجديد للقلعة الحمراء.

ويعكف الأهلي خلال الفترة الحالية على اختيار مدير فني للفريق خلفا لفتحي مبروك.

وتحدث عبد الوهاب لبرنامج الملاعب اليوم قائلا:"المسؤول عن اختيار المدير الفني الجديد هو محمود طاهر الذي تم تفويضه من قبل مجلس إدارة النادي وهو يعمل مع لجنة سرية".

وأضاف"حتى أنا لا أعرف من هم باقي الأعضاء المتواجدين في تلك اللجنة".

وواصل"لن نتحمل مجازفة أخرى في عملية اختيار المدرب الجديد، ولكن أؤكد أن عملية الاختيار تلك المرة تختلف حينما تم تعيين جاريدو سابقا".

وعن متى يتم تعيين مديرا جديدا للكرة وما هي المعايير التي ينبغي توافرها فيه، أجاب"بعدما يتم اختيار المدرب الجديد سوف نقوم بالبحث عن مدير الكرة".

وتابع"يجب أن يكون اسما جيدا ومحبوبا من الجميع، وليس شرطا أن يكون له خبرة سابقة في ذلك المجال".

وأتم"سيد عبد الحفيظ على سبيل المثال لم يكن له خبرة في ذلك المجال قبل أن يتم تعيينه في وقت سابق".

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فيديو اليوم السابع