مصطفى فتحي ومحمد إبراهيم جاهزان للأهلي.. وبرنامج خاص لحفني

أصبح في حكم المؤكد جاهزية الثنائي مصطفى فتحي ومحمد إبراهيم لاعبي الوسط في الزمالك لمواجهة الأهلي يوم الخميس المقبل في كأس السوبر.

ويستضيف استاد هزاع بن زايد في ولاية أبو ظبي مواجهة الزمالك والأهلي في كأس السوبر.

وذكر مراسل FilGoal.com أن الثنائي مصطفى فتحي ومحمد إبراهيم شاركا في المران الجماعي لأول مرة بعد إصابتهما الفترة الماضية.

كما وضع الجهاز الفني برنامجا خاصا لأيمن حفني لكي يكون جاهزا لمواجهة الأهلي بحيث يبدأ المران بشكل تدريجي على مدار الأسبوع حتى موعد المباراة.

واستبعد حفني من معسكر منتخب مصر لإصابته في العضلة الأمامية خلال مباراة النجم الساحلي التي فاز فيها فريقه 3-0.