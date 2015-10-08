«جوزيه»: أنا الأفضل في تاريخ الأهلي.. ولا أقبل المقارنة مع أحد

أكد البرتغالى مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للأهلى، إنه يعشق النادي الأهلى وجمهوره، مشدداً على أن جمهور الزمالك يحترمه بشدة أيضًا، نظرًا للبطولات الكثيرة التي حققها مع الفريق الأحمر.

وقال “جوزيه” في مداخلة هاتفية لبرنامج الملاعب اليوم والذي يقدمه الإعلامي حازم امام على قناة “الحياة2″ : “لقد كنت أفضل مدير فني في تاريخ النادي الأهلي، لا يجب وضعي في قائمة مع المدربين الأخرين في مقارنة، يجب أن أكون في قائمة تخصني فقط”.

وأضاف المدرب التاريخي للنادي الأهلي: “يقولون في مصر أنني كبير جداً في السن!، هناك مدرب في مصر الأن فائز بالدوري والكأس ويكبرني في العمر”.

وجدد جوزيه تصريحاته المتكررة عن حبه لمصر قائلاً: “أحتفظ بعلاقات طيبة في مصر، أحب هذه البلد جداً، وسيكون فخر كبير جداً أن أعود إليها دائماً”.