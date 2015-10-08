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شركة فرنسية تستغل أسماء مشاهير هوليوود

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الخميس 08-10-2015 15:04

تضامن نجوم الغناء: بيونسي وزوجها جاي زي، كانيي ويست، فاريل وليامز وRihanna معاً، لمقاضاة سلسلة متاجر ملابس تجزئة فرنسية مركزها العاصمة باريس، يقولون إنها تبيع "بوقاحة" القمصان والقبعات وحقائب الظهر وحافظات الهواتف المحمولة وأشياء أخرى تحمل صورهم وسماتهم الشخصية وعباراتهم الشهيرة وكلمات من أغانيهم.
وجاء في الشكوى المقدّمة يوم الثلاثاء للمحكمة الاتحادية في نيويورك، أنّ "إليفن باريس"ElevenParis" والشركات التابعة لها، تجاهلت تحذيرات المغنين المذكورين أعلاه، بوقف بيع مثل هذه السلع، بما في ذلك متجر في حيّ سوهو في منطقة مانهاتن، وعبر موقعها على الإنترنت.
واتّهم الفنانون "ElevenParis" بالتعدّي المتكرّر والمتعمّد على حقوق الملكية والقرصنة على العلامات التجارية وحقوق التوزيع وحقوق أخرى لمجموعة من كبار الفنانين، مما تسبّب في ضرر يصعب تداركه للمدّعين. وطالب الفنانون الكبار بتعويض عن خسارة الأرباح والأضرار الناجمة عن انتهاك حقوقهم التجاريّة والإعلانيّة.
وتشير الشكوى إلى أنّ كلّاً من هؤلاء النجوم يملك خطوط ملابس خاصّة به أو يتشارك مع مصنّعي ملابس، بما يعود عليه بمبيعات "بمئات الملايين من الدولارات".
وحتى الساعة لم تعلّق ElevenParis على الدعوى.

 

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