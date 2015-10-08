الفنانة أحلام توجّه أقسى رسالة للرجال الخونة

الشرقية_سيدتي نت

رغم ما جمع بينهما من حب وثقة ونجاح، اتّخذت الفنّانة المغربيّة أحلام أنوار قراراً مصيرياً بإنهاء مسيرة حياتها الزوجية بلا تردد، بعد أن اكتشفت خيانة زوجها، وتورّطه في علاقة عاطفيّة مع فتاة عابثة، وهو الأمر الذي شكَّل صدمة قوية للزوج الذي لم يتوقع هذا الموقف والقرار الحاسمين من جانب "أحلام".

في هذا الإطار أطلت الفنانة أحلام في أحدث أغانيها "عيني ميزاني" التي قدمتها على طريقة "الفيديو كليب"، وشارك في تجسيد شخصية الزوج الخائن زوجها الحقيقي ومدير أعمالها عبدالعاطي دنيار، بينما جسدت عارضة الأزياء المغربية رانية غناء شخصية الفتاة التي توقع الزوج في شباكها.

وفي تصريحات خاصة أكدت "أحلام" أنها تبعث رسالة من خلال الكليب إلى جميع الأزواج بأن لا يسيئوا فهم زوجاتهم المخلصات باعتبارهن ساذجات لا يشعرن بمغامرات أزواجهن، وأن لا يختبروا صبرهن في الصمت على خيانتهم، مؤكدة أن المرأة مهما كانت تحب زوجها، فإنها لا تغفر خيانته لها.

وعبَّرت "أحلام" ـ الحائزة على المركز الأول في برنامج "زي النجوم" لموسم 2008 الذي عُرض على قناة دبي ـ عن سعادتها بالأصداء القوية التي حققها "الكليب" وفكرته، مشيرة إلى أنها جسدته بتلقائية تتطابق مع شخصيتها الحقيقية، وأن مشاعرها كانت طبيعية، ومن ثم انتقلت إلى الجمهور سريعًا، وحاز "الكليب" على رضاه.

يشار إلى أن أغنية "عيني ميزاني" من كلمات عبدالصمد جبران وألحان أيمن مستحفظ، وتوزيع المايسترو سعيد بن تيقة، وإيقاعات داني عبدالعاطي، وتمت التسجيلات في أستديو "Perfecte sound"، وتم تصويرها الـ"فيديو كليب" بمدينة مراكش المغربية في "قصر كلمونتينة"، من إخراج حسن الكرفتي.