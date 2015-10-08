قصي الخولي وباسل خياط ليسا بطلي "فخامة الشك" لنادين الراسي

أشار المنتج مفيد الرفاعي ان الفنان قصي خولي، وقع معه على تنفيذ عملين الأول "بنت الشهبندر" الذي عرض في رمضان الفائت، والثاني لم يتم تنفيذه حتى الآن وهو بعنوان " جريمة شغف"، أما نادين فوقعت معه على مسلسل "فخامة الشك".

وعن الممثل الذي سيشارك نادين في مسلسل" فخامة الشك"، أوضح مفيد الرفاعي أنه لم يتم حتى الآن إختيار الممثل الذي سيشاركها هذا العمل، ولكنه لن يكون باسل خياط كما أشاعت بعض المواقع الإلكترونية ولن يكون قصي أيضاً، موضحاً أن العمل عربي مشترك، وهو من توقيع الكاتبة كلوديا مارشليان.

وأشار مفيد الرفاعي أن مسلسل "جريمة شغف" سوف يعرض في رمضان 2016 وهو من كتابة نور الشيشكلي ولكن لم يتم الإتفاق مع إسم معين لإخراج، لأن العمل لا يزال في فترة التحضير، حيث تكون الامور غير واضحة على صعيد الأسماء.

مفيد الرفاعي، أكد أنه توجد لديه نيّة لإنتاج مسلسل مصري في رمضان المقبل، وأنه هناك مشاورات تجري مع أكثر من ممثل للمشاركة فيه، ولكن لم يتم الإتفاق مع أي منهم حتى الآن.

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