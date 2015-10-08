أخبار عاجلة

حرب شوارع بالمعادي واشتباكات بالأسلحة النارية والمولوتوف وتتدخل قوات الأمن للسيطرة على الأحداث -
اللاعب الدولي محمد صلاح يصر على مقابلة شيخ الأزهر قبل انطلاق معسكر الفراعنة في يونيو المقبل لهذا السبب -
التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد -
المالية: تقديم بدائل لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال 60 يوم وتشمل أصحاب المعاشات وموظفي الحكومة والقطاع الخاص وغيرهم -
أوروجواي أول دولة تبيع الحشيش في الصيدليات.. وهذا سعره -
مدرب موناكو على رادار كبار أوروبا -
أحصل على ياميش رمضان ضمن سلع التموين بفارق نقاط الخبز -
تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة -
وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر -
أحمد نديم يكتب: أهلًا بعودة العلاقات.. لكن مصر دولة صاحبة سيادة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بسبب حملها جمهور ميريام فارس غاضب منها

Google+ Print
بسبب حملها جمهور ميريام فارس غاضب منها بسبب حملها جمهور ميريام فارس غاضب منها

الخميس 08-10-2015 17:36

كتبت الفنانة ميريام فارس مساء أمس تغريدة على حسابها الخاص على "تويتر"، أكدت فيها أنّه بسبب الحماية الأمنية الشديدة، لم تتسرّب أي صورة من حفل الزفاف الذي أحيته في قطر أمس الأربعاء، ودعت جمهورها ممازحة إلى استخدام أساليبه الخاصّة للحصول على صورة لها من الزفاف.
كما أعلنت ميريام أنها ستسافر إلى أبو ظبي لتحيي حفل زفاف ضخم في 16 أوكتوبر.
جمهور ميريام لامها بسبب سفرها الدائم وإحيائها حفلات وهي حامل، لأن كثرة السفر والسهر يؤثر على صحّة الجنين، في حين رأى آخرون أن ميريام مرتبطة بعقود حفلات لا تستطيع إلغاءها، خصوصاً أنها حفلات زفاف وإلغاء إطلالتها يعني لخبطة مواعيد العروسين. كما دافع البعض عن ميريام مؤكداً أنها أدرى بمصلحة جنينها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي