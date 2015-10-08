بسبب حملها جمهور ميريام فارس غاضب منها

كتبت الفنانة ميريام فارس مساء أمس تغريدة على حسابها الخاص على "تويتر"، أكدت فيها أنّه بسبب الحماية الأمنية الشديدة، لم تتسرّب أي صورة من حفل الزفاف الذي أحيته في قطر أمس الأربعاء، ودعت جمهورها ممازحة إلى استخدام أساليبه الخاصّة للحصول على صورة لها من الزفاف.

كما أعلنت ميريام أنها ستسافر إلى أبو ظبي لتحيي حفل زفاف ضخم في 16 أوكتوبر.

جمهور ميريام لامها بسبب سفرها الدائم وإحيائها حفلات وهي حامل، لأن كثرة السفر والسهر يؤثر على صحّة الجنين، في حين رأى آخرون أن ميريام مرتبطة بعقود حفلات لا تستطيع إلغاءها، خصوصاً أنها حفلات زفاف وإلغاء إطلالتها يعني لخبطة مواعيد العروسين. كما دافع البعض عن ميريام مؤكداً أنها أدرى بمصلحة جنينها.