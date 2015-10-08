غسان مسعود: الأعمال المصرية التي عرضت عليّ ليست بمستوى جيد

صرح النجم السوري غسان مسعود بأنه بصدد التحضير لمسلسل درامي جديد، موضحاً أنه عمل يتوقع له أن يكون جيداً، ورفض كشف المزيد من التفاصيل، معللاً ذلك بأن الوقت مازال مبكراً على تنفيذ العمل.

وأكد لـ"سيِّدتي نت" أن أسباب عدم مشاركته في الفترة الأخيرة في أعمال درامية أو سينمائية في مصر تعود لعدم وجود اتفاق بينه وبين المسؤولين على الإنتاج الفني في مصر، مبيناً أن العروض المصرية التي قدمت إليه لم تكن بمستوى جيد.

ورداً على تساؤل: لماذا يغيب عن الفن المصري في ظل وجود عدد كبير من الفنانين السوريين الذي يشاركون في أعمال مصرية ويأخذون أدوار البطولة؟ قال غسان مسعود: "الأمر ليس أسباب، بل مسألة خيارات فنية فقط"، نافياً أن يكون هناك تقليل من قدره وقيمته الفنية في مصر.

يذكر أن فيلم "رسائل الكرز" هو آخر أعمال الفنان غسان مسعود السينمائية للمخرجة الفنانة سلاف فواخرجي، وتم عرضه في مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي مؤخراً، وفي الدراما شارك في بطولة مسلسل "بانتظار الياسمين" الذي عرض في رمضان الماضي.