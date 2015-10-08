في أيّ سن ومع من فقدت kim kardashian عذريتها؟

لطالما كانت kim kardashian منفتحة على تجارب علاقاتها الحميمة.

فبعد أن نصحتها والدتها، "كريس جينر"، بتعاطي حبوب منع الحمل، إعترفت kim kardashian بفقدان عذريتها في سن الـ 14.

واليوم كشف كتاب جديد تحت عنوان "كيم" Kim، المزيد من التفاصيل عن حب kim الأول في سن المراهقة، كما إسم أول حب في حياة نجمة تلفزيون الواقع المراهقة، وهو تيتو جو جاكسون، أو TJ ، إبن الأخ الأكبر للمغني الراحل مايكل جاكسون. كما ذكرت صحيفة Mirror.

وفي وقت سابق، تحدّثت "kim" التي أطلقت موقعها الرسمي، عن قضاء ليلة عيد ميلادها الـ 14 في جاكسون نيفرلاند، وأن حبّها الأول، تيتو جو جاكسون، شكّل لها ذكرى رومانسية رائعة في تلك اللية.

"كان هناك صغار الفِيلة والشمبانزي، كما ركبنا الخيول. كان كل ما يمكن أن تتخيل من أجواء". هذا ما قالته " kim " في وقت سابق لمجلة People.

يذكر أن "تيتو جو جاكسون" متزوج وله ثلاثة أطفال، وقد ذكر في حديث سابق لإحدى المجلات، أنه كان قريباً جداً من عائلة " kim "، وأنه بدأ بمواعدتها بعد وفاة والدته، ولكنه مايزال يتصل بالعائلة بين الحين والآخر، على الرغم من إنشغاله الشديد.

وسبق لـ Kim أن نشرت كتاباً قبل أشهر تحت عنوان Selfish، يتناول كيفية أخذ أفضل اللقطات الشخصية.

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