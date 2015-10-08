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"بوبولو": إيطاليا في بيروت

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"بوبولو": إيطاليا في بيروت "بوبولو": إيطاليا في بيروت

الخميس 08-10-2015 17:57

من المعلوم أن الطعام كناية عن تجربة استثنائيّة تتسّلل إلى الحواس كافة. ولدى البحث في أطباق المطابخ، نلاحظ أنّها تطوّرت وتبدّلت على مرّ القرون، غير أنّها لطالما سعت إلى الحفاظ على العلاقة الوثيقة التي تربط هذا المطبخ العالمي بجذوره وبأساليب شعبه الذي ابتكر الطعام من صميم القلب وأعماق الروح.
لتجربة أطباق المطبخ الإيطالي، ينفرد مطعم "بوبولو" المطلّ على بحر بيروت والمفتتح أخيراً بتقديم لائحة من أطباق المطبخ الإيطالي التقليدية التي تشتهر بنفحة حديثة ومعاصرة، بحيث يجمع ما بين الأنماط المنوّعة والمتصلة بكل منطقة من المناطق الإيطالية. هناك، تتولى مجموعة من الطهاة إعداد الأطباق التي يبتكرها خبير المطبخ الإيطالي "الشيف" جيوزيبي بالومبو.
الجدير بالذكر أن "بوبولو" يزاد على إنجازات مجموعة "أدمند" التي ستضيف نكهة مميّزة ومختلفة إلى سلسلة المطاعم اللبنانية.

 

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سيدتي