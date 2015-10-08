تراجع أعداد المتظاهرين فى بيروت بعد استخدام المياه والقنابل المسيلة

تراجع أعداد المتظاهرين فى ساحة الشهداء بوسط العاصمة اللبنانية بيروت بعد أن استخدمت القوى الأمنية اللبنانية خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع لمنع عدد من المحتجين من اختراق السياج الشائك الذى منع وصولهم لساحة النجمة القريبة من مجلس النواب.

وأعلن نشطاء من حملات الحراك المدنى أنه تم توقيف نحو 10 من المتظاهرين ، فيما وقعت عدد من حالات الإغماء جراء استخدام القنابل المسيلة الدموع ، كما واصلت القوى الأمنية استخدام خراطيم المياه فى محاولة لتفريق بقية المتظاهرين الذين مازال بعضهم يحاول الوصول إلى ساحة النجمة ، بينما قام بعضهم بإلقاء الحجارة أو إعادة إلقاء القنابل المسيلة للدموع على قوى الأمن .

يشار إلى أن المظاهرات قد بدأت بناء على دعوة حملات الحراك المدنى احتجاجا على استمرار أزمة النفايات والمطالبة بإقالة وزير البيئة اللبنانى محمد المشنوق ، وكذلك للدعوة لإجراء انتخابات نيابية.