أخبار عاجلة

حرب شوارع بالمعادي واشتباكات بالأسلحة النارية والمولوتوف وتتدخل قوات الأمن للسيطرة على الأحداث -
اللاعب الدولي محمد صلاح يصر على مقابلة شيخ الأزهر قبل انطلاق معسكر الفراعنة في يونيو المقبل لهذا السبب -
التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد -
المالية: تقديم بدائل لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال 60 يوم وتشمل أصحاب المعاشات وموظفي الحكومة والقطاع الخاص وغيرهم -
أوروجواي أول دولة تبيع الحشيش في الصيدليات.. وهذا سعره -
مدرب موناكو على رادار كبار أوروبا -
أحصل على ياميش رمضان ضمن سلع التموين بفارق نقاط الخبز -
تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة -
وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر -
أحمد نديم يكتب: أهلًا بعودة العلاقات.. لكن مصر دولة صاحبة سيادة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

تراجع أعداد المتظاهرين فى بيروت بعد استخدام المياه والقنابل المسيلة

Google+ Print
تراجع أعداد المتظاهرين فى بيروت بعد استخدام المياه والقنابل المسيلة تراجع أعداد المتظاهرين فى بيروت بعد استخدام المياه والقنابل المسيلة
تراجع أعداد المتظاهرين فى ساحة الشهداء بوسط العاصمة اللبنانية بيروت بعد أن استخدمت القوى الأمنية اللبنانية خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع لمنع عدد من المحتجين من اختراق السياج الشائك الذى منع وصولهم لساحة النجمة القريبة من مجلس النواب.

وأعلن نشطاء من حملات الحراك المدنى أنه تم توقيف نحو 10 من المتظاهرين ، فيما وقعت عدد من حالات الإغماء جراء استخدام القنابل المسيلة الدموع ، كما واصلت القوى الأمنية استخدام خراطيم المياه فى محاولة لتفريق بقية المتظاهرين الذين مازال بعضهم يحاول الوصول إلى ساحة النجمة ، بينما قام بعضهم بإلقاء الحجارة أو إعادة إلقاء القنابل المسيلة للدموع على قوى الأمن .

يشار إلى أن المظاهرات قد بدأت بناء على دعوة حملات الحراك المدنى احتجاجا على استمرار أزمة النفايات والمطالبة بإقالة وزير البيئة اللبنانى محمد المشنوق ، وكذلك للدعوة لإجراء انتخابات نيابية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365