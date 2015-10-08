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نتنياهو يقرر منع اليهود والمسلمين من زيارة الأقصى

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نتنياهو يقرر منع اليهود والمسلمين من زيارة الأقصى نتنياهو يقرر منع اليهود والمسلمين من زيارة الأقصى
قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو إنه قرر منع المسلمين واليهود من زيارة المسجد الأقصى حتى لا تتجدد الاشتباكات والمواجهات فى المسجد الأقصى مرة أخرى.

وأضاف فى مؤتمر صحفى عقده مساء اليوم الخميس أن هناك جهات حرضت الفلسطينين ضد الإسرائيليين مثل حماس والسلطة الفلسطينية ودول أخرى فى المنطقة والتى أدت بدورها إلى اندلاع المواجهات.

وأوضح أنه أصدر تعليمات لجهاز الشرطة وجهاز الأمن العام" الشاباك" بالقبض على كل من يتسبب فى إثارة الفوضى بالقدس ممن يلقون الحجارة، بالإضافة إلى التحقيق مع من تم إلقاء القبض عليهم فى القدس خلال الأيام القليلة الماضية.
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