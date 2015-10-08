كريمة الحفناوى من الإسكندرية: انتخبوا الشرفاء وابتعدوا عن تجار الدين

قالت كريمة الحفناوى، القيادية بحركة كفاية، خلال مؤتمر جماهيرى لجبهة مصر جاية، بميدان الشهداء بمحطة مصر، الانتخابات المقبلة تعتبر من أهم الانتخابات فى تاريخ مصر وطالبت المواطنين بالابتعاد عن تجار الدين والمتأسلمين وعدم السماح لدخولهم مرة أخرى فى البرلمان وإقحامهم فى الحياة السياسية من جديد.

وأضافت أن من يتحدث باسم الدين ويطالب بدخول البرلمان لابد أن يعزل فورًا والابتعاد عن الساحة السياسية وتركها للمناضلين والشباب الذين يريدون أن يغيروا الوطن ويدفعوه إلى الأمام.

واستنكرت "الحفناوى" هدم أكشاك الكتب والجرائد بمنطقة محطة الرمل بالإسكندرية وإغلاق منفذ الثقافة بمدينة الإسكندرية التى بنيت وساعدت فى نشر الثقافة من أكثر من 70 عامًا وطالبت المرشحين الجديد بضرورة النظر فى مسألة إغلاق المنافذ الثقافية بالمحافظة والخبايا التى وراءها من أجل استثمار رجال الأعمال بالمحافظة.