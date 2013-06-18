أسباب أورام الرئة

يقول الدكتور حسام مسعود، أستاذ الحساسية والصدر بكلية طب جامعة القصر العينى، إن الأسباب التى تؤدى إلى أورام الرئة متعددة ولكن أشهرها هو التدخين.

ومن الأسباب الأخرى أيضا هى: تلوث الجو، الجنس، وهناك عوامل تتعلق بطبيعة العمل، التغذية، الأمراض الصدرية.

وأكد دكتور حسام مسعود أنه بالنسبة للتدخين: التدخين هو العامل الأهم فى الإصابة بأورام الرئة ونسبة الإصابة بسرطان الرئة بين المدخنين تتغير بعدة عوامل، من بينها مدة التدخين، عدد السجائر التى يقوم المريض بتدخينها، نوع السجائر، العمر الذى بدء فيه المدخن التدخين.

المدخن السلبى أكثر عرضة لأورام الرئة من غير المدخنين.

بالنسبة لتلوث الجو، أثبتت الدراسات العلمية أن هناك علاقة مباشرة بين تلوث الجو وارتفاع نسبة الإصابة بسرطان الرئة وأن أكثر العوامل التى تسبب الإصابة بسرطان الرئة هو تلوث الجو بثانى أكسيد النيتروجين والكبريت.

وأضاف دكتور حسام مسعود مسان هناك بعض المهن وجد فيها أن نسبة الإصابة بسرطان الرئة لدى العاملين عالية، مثل أصحاب المهن التى قد يتعرض العاملين لمواد كميائية كالأسبستوس، النيكل، الزرنيخ.

وأكد دكتور حسام أن التغذية لها عامل أساسى فى منع الإصابة بسرطان الرئة، فقد أوضحت الدراسات أن الغذاء الذى يقل فيه نسبة فيتامين أ يؤدى إلى زيادة نسبة الإصابة بسرطان الرئة.

إن مرضى تليف الرئة نسبة الإصابة بالسرطان لديهم أعلى ١٤ مرة من الأصحاء وكذلك مرضى الالتهاب المزمن بالشعب الهوائية ولذلك فإن المتابعة المستمرة مهمة فى هؤلاء المرضى.