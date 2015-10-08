رونالدو: خطوة واحدة تفصلنا عن التأهل لليورو

(إفي): أبدى قائد المنتخب البرتغالي لكرة القدم كريستيانو رونالدو اليوم الخميس ثقته في تحقيق الفوز خلال المباراة التي يخوضها الفريق الليلة أمام الدنمارك، والتي يكفي الفريق الأيبيري فيها حصد نقطة لضمان التأهل إلى بطولة الأمم الأوروبية (يورو 2016).

وقال رونالدو في رسالة على الشبكات الاحتماعية إلى جماهير بلاده، التي يلعب فريقه الوطني اليوم في براجا:"دعمكم جوهري لأننا على بعد خطوة من اللعب في أمم أوروبا".

وأبرز لاعب ريال مدريد أن المنتخب "مفعم بالثقة والسعادة"، بعد خوضه تدريبات هذه الأسبوع.

وقال النجم الأبرز في صفوف منتخب البرتغال "نعرف أن الملعب سيكون ممتلئا عن آخره.. إنها ثلاث نقاط لبلوغ أمم أوروبا".

ويتصدر المنتخب البرتغالي المجموعة التاسعة برصيد 15 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن الدنمارك، لكن يتبقى لهم مباراة.