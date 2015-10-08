بلاتر في بيان رسمي بعد إيقافه: لم أرتكب أي جرائم

(إفي): أبدى السويسري جوزيف بلاتر اليوم الخميس شعوره بالإحباط إزاء القرار الذي أصدرته لجنة القيم بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بإيقافه لمدة 90 يوما عن ممارسة مهامه كرئيس للمنظمة، دون الاستماع لأقواله، مؤكدا في الوقت ذاته انتظاره للفرصة لكشف أنه لم يرتكب أي مخالفات.

وفي بيان نشره محامو بلاتر، أعرب السويسري عن شعوره بالإحباط لأنه، وفقا لتقييمه، لم تتبع لجنة القيم قواعد الفيفا المتبعة في تلك الحالات والتي "تتيح فرصة للاستماع لأقوال من هم متهمون" وتبني قرارها على "سوء فهم" للتحركات التي قامت بها النيابة العامة السويسرية "التي فتحت تحقيقا موسعا دون توجيه أي اتهامات لشخص بلاتر".

واختتم السويسري بيانه "وحقيقة الأمر، إن رجال النيابة سيكون عليهم بموجب القانون أن يغلقوا ملف القضية إذا لم تستطع تحرياتهم، التي استغرقت أسبوعين فقط، التوصل لأدلة كافية. ويثق الرئيس بلاتر في إتاحة الفرصة له ليقدم الأدلة الكافية لإظهار أنه لم يتركب أي عمل مناف للأخلاق أو جريمة من أي نوع".

وكان بلاتر قد أعرب عن شعوره بالإحباط بعدما أصدرت لجنة القيم بالفيفا قرارها بإيقافه هو والسكرتير العام جيروم فالكه، المقال من منصبه يوم 17 سبتمبر الماضي، والفرنسي ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) لمدة 90 يوما عن ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم.

ومن الممكن أن تمتد فترة الإيقاف خلال فترة التحقيقات في قضايا فساد داخل أروقة المنظومة الكروية الأكبر في العالم لمدة لا تزيد عن 45 يوما.

كذلك فرضت الغرفة القضائية باللجنة عقوبة الإيقاف لمدة ستة أعوام على الكوري الجنوبي تشونج مونج جوون النائب السابق لرئيس الفيفا وتغريمه نحو 100 ألف فرانك سويسري، والطامح للرئاسة أمام الفرنسي بلاتيني في الانتخابات المزمع إقامتها يوم 26 فبراير من العام المقبل.

ومن ضمن الاتهامات الموجهة لبلاتر، البالغ من العمر 79 عاما، "دفع مبلغ بشكل غير قانوني" يقدر بنحو 2 مليون فرانك سويسري (2 مليون يورو) للفرنسي بلاتيني بداعي بعض الاستشارات التي قام بها في الفترة ما بين 1999 و2002 على الرغم من أن المبلغ تم دفعه في عام 2011 ، حسبما أفادت النيابة في تحقيقاتها.

وفيما يتعلق بالاتهامات الموجهة لشخص الكوري الجنوبي، فان التحقيقات قد بدأت في شهر يناير من العام الجاري وتتعلق بملفي استضافة مونديالي 2018 و2022 بروسيا وقطر على الترتيب.

وأكد الاتحاد الدولي للعبة إدانة الكوري الجنوبي لمخالفة المادة 13 (الخاصة بقواعد السلوك العامة) ، والمادة 16 (الخاصة بالسرية) والمادة 18 (الخاصة بواجب الإفصاح والتعاون والإبلاغ) والمادة 41 (الخاصة بالتزام الأطراف بالتعاون) والمادة 42 (الخاصة بالالتزام العام بالتعاون) من قانون القيم بالفيفا".