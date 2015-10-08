دانيال كريغ: لن أعود لتقديم «جيمس بوند» مطلقًا

قال الممثل البريطاني، دانيال كريغ، إنه يفضل أن يقطع شرايين يده على أن يؤدي دور العميل 007 مرة أخرى، وفق ما نقلته رويترز عن مجلة “تايم”.

وأجاب كريج، الذي سيظهر في دور جيمس بوند في جزء جديد من سلسلة الأفلام “سبكتر”، بأنه يفضل كسر كوب كان أمامه على العودة إلى تجسيد شخصية جيمس بوند، حسبما ذُكر بموقع سكاي نيوز.

وأضاف النجم البالغ من العمر 47 عمرا أنه يريد التقدم إلى الأمام، وأن الاستمرار في تقديم شخصية بوند بات مرهقا.

وعزا كريج الرفض إلى استنفاذه رصيد بوند، متسائلا عما يمكن أن يقدم في فيلم جديد بشخصية بوند.

ويرتقب أن يجري طرح سلسلة “سبكتر” في بريطانيا، خلال أكتوبر الحالي، ومطلع نوفمبر بباقي مناطق العالم.