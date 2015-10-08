وفاة طفل ديزني الشهير عن عمر 66 عامًا

توفي الممثل “كيفين كوركوران” في بربانك بولاية كاليفورنيا، والذي اشتهر بأدوراه في أفلام “ديزني” عندما كان طفلا فترة خمسينيات وستينيات القرن الماضي.

من أشهر أدوار كيفين الدور الذي لعبه في فيلم Old Yeller، قبل أن ينتقل إلى الكاميرا للعمل في الإنتاج.

وقالت “كارنيل ويتكينز”، ابنة أخيه، إن السبب في الوفاة هو إصابة كيفين بسرطان القولون والمستقيم.

عُرف كيفين باسم Moochie (اسم مستعار اقترحه والت ديزني نفسه) خلال معظم حياته المهنية، وبدأ العمل تقريبا بمجرد أن تعلم المشي، وعادة ما كان يلعب دور الطفل الشقي في العروض التلفزيونية مثل The Ford Television Theater في أوائل خمسينيات القرن الماضي.

وبحلول أواخر السيتينات ترك كيفين العمل كممثل، واتجه إلى الوقوف خلف الكاميرا في مجالي الإخراج والإنتاج.

ولد كيفن كوركوران في سانتا مونيكا، كاليفورنيا في 10 يونيو 1949، ووالدته هي كاثلين ووالده “ويليام هنري” كوركوران، الذي كان يعمل كحارس أمن.

وقال كيفن في حوار صحفي سابق له إنه ومعظم أشقائه السبعة قد اتجهوا في سن مبكرة للعمل في مهنة التمثيل.