مصرع شخص وإصابة آخر في انفجار «لغم» شمال البحر الأحمر

لقى، مساء اليوم الخميس، شخص مصرعه، وأُصيب آخر في انفجار «لغم» أرضي بمنطقة جبلية بالقرب من الكيلو 45 بطريق (رأس غارب/الزعفرانة)، وتم نقل المصاب والمتوفي لمستشفي رأس غارب، و تم تحرير المحضر اللازم و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كان الدكتور حسام جميل مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، تلقى إخطارًا من الرائد محمود امام رئيس مباحث رأس غارب يفيد بإصابة شخص إثر انفجار أحد الألغام بسيارة ربع نقل خلال قيامهم بصيد الصقور بمنطقة جبلية بطريق (الزعفرانة/الغردقة)، بالاضافة إلى مصرع شخص آخر يدعى “عبدالخالق الطحاوي” من الشرقية.