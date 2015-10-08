مصر تواصل شراء القمح الروسي

أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الخميس، أنها اشترت 175 ألف طن من القمح الروسي في مناقصة للشحن مطلع شهر نوفمبر القادم.

وبحسب شبكة “روسيا اليوم”، مصر اشترت 60 ألف طن من شركتي “Louis Dreyfus” و”Alegrow” بسعر متوسط 199 دولار للطن الواحد، كما اشترت 55 ألف طن من شركة “Glencore” بسعر 200.25 دولار للطن الواحد، بالإضافة لشراء 60 ألف طن أخرى من شركة “Glercore” بسعر 199.3 دولار للطن الواحد.

ولفت الهيئة إلى أن الأسعار تتضمن تكاليف الشحن إلى الموانئ المصرية، منوهة إلى أن الشحن سيكون في الفترة ما بين الـ 1 والـ 10 من شهر نوفمبر القادم.

وتقوم روسيا بتزويد مصر أكبر دولة مستهلكة للحبوب في العالم بنحو 40% من احتياجاتها من مادة القمح، حيث تعد مصر أحد الشركاء التجاريين الأساسيين لروسيا في مجال صادرات الحبوب.

وتخطط روسيا لتصدير نحو 30 مليون طن من الحبوب في الموسم الزراعي الحالي