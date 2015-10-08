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«تنمية الأسرة» تكرم مدربي دعم التمكين الاقتصادي بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي (صور)

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«تنمية الأسرة» تكرم مدربي دعم التمكين الاقتصادي بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي (صور) «تنمية الأسرة» تكرم مدربي دعم التمكين الاقتصادي بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي (صور)

وزير التضامن الاجتماعي

قامت المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، اليوم الخميس، بتكريم المدربين لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة وتسليم شهادتهم وذلك بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة غادة والي،  مسئول «الأتحاد الأوروبي» ومندوب برنامج «الأغذية العالمي» التابع للأمم المتحدة.

جاء ذلك تحت مظلة برنامج التغذية المدرسية بعنوان “تعزيز أتاحة الفرص التعليمية و مكافحة عمالة الأطفال في ” الممول من الاتحاد الأوروبي.

وأعربت “والي” عن سعادتها لتواجدها وسط هذا الجمع من الحضور لتمثيل المرأة العاملة التي تساعد المجتمع و الأسر علي إيجاد دخل لهم يساعدهم في الأستمرار في الحياة و يؤمن حياةً كريمة.

متابعة: عمر عبد الناصر

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