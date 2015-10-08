اختيار «مجمع التعليم التكنولوجي» بمصر ضمن أفضل 10 مراكز في أفريقيا

أعلن أمين عام صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة «مجلس الوزراء»، الدكتور عبد الوهاب الغندور، -في بيان-، اليوم الخميس، اختيار مجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بالأميرية، وهو أحد مشروعات الصندوق ضمن أفضل 10 مراكز للتعليم الفني والتدريب المهني على مستوى أفريقيا، وذلك في المسابقة التي نظمتها مفوضية «الاتحاد الأفريقي» بالشراكة مع منظمة (FHI 360) خلال الفترة من أول أغسطس وحتى 10 سبتمر الماضي.

وصرح “الغندور”، أن خطاب الاتحاد الأفريقي بتاريخ 5 أكتوبر الجاري، أفاد في ذات السياق باختيار مجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بالأميرية للمشاركة في معرض التعليم الفني والتدريب المهني (TVET) المصاحب للاجتماع الأول للجنة الفنية التخصصية للتعليم والعلوم والتكنولوجيا (STC) خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر 2015 بمقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا بجمهورية أثيوبيا.

وأضاف الغندور أن تلك المشاركة تمثل فرصة لتقديم المجمع كنموذج تطبيقي رائد ومتفرد في مجال التعليم الفني والتدريب المهني على مستوى القارة الأفريقية. وتضمن الخطاب توجيه الدعوة لشخصين لتمثيل المجمع بهذا المحفل القاري الهام، وذلك على نفقة كل من مفوضية الاتحاد الأفريقي ومنظمة (FHI 360). وعليه قرر الغندور، ترشيح كل من مدير المجمع وأحد الخريجين المتميزين لتمثيل المجمع في هذا الحدث القاري المتفرد.