عضو بالقومي لحقوق الإنسان: متابعة الانتخابات دوليًا دليل على الشفافية

قال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ياسر عبدالعزيز، إن المجلس يقوم بدور رئيسي في متابعة العملية الانتخابية من خلال غرفة عمليات رئيسية تعمل على مدار الساعة.

وأضاف في مداخلة تليفونية لبرنامج «الحياة اليوم» عبر شاشة الحياة الفضائية، أن أبرز المخالفات تتعلق بفترة الدعاية والقيام بها مبكرًا، بالإضافة إلى مخالفات أخرى من قبل بعض وسائل الإعلام التي خصصت مساحات لبعض المرشحين بالمخالفة على حساب باقي المرشحين.

وحول متابعة المنظمات الدولية والسفارات الأجنبية للعملية الانتخابية، أكد “عبدالعزيز” أن هذا أمر هام ولا يكتمل إلا من خلال السماح للعديد من المنظمات الدولية التي ستشهد العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن رقم 60 سفارة ليس رقم كبير ولا ينتقص من السيادة ودليل على المصداقية والشفافية وإفساح المجال من قبل الحكومة لمتابعة العملية الانتخابية بوضوح، مؤكدًا أن مصر تطلب من وقت لآخر متابعة الانتخابات في العديد من الدول بالخارج.