بالصور.. الأمن اللبناني يفرق المحتجين في بيروت

استخدمت قوات الأمن اللبنانية الغاز المسيل للدموع، ومدافع المياه، لتفريق احتجاج مناهض للحكومة في بيروت، الخميس 8 أكتوبر.

وقال شاهد لوكالة رويترز، إن المتظاهرين ألقوا مقذوفات، منها الحجارة، على شرطة مكافحة الشغب.

وأعلنت قوى الأمن الداخلي عن “إصابة عدد من عناصرها نتيجة الرشق بالحجارة والمواد الصلبة من قبل المتظاهرين”.

من جهة أخرى، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأنه تم تسجيل عشر حالات اختناق من جراء القنابل المسيلة للدموع بين المتظاهرين في وسط بيروت، وتعمل عناصر الصليب الأحمر وهيئة الاسعاف الشعبي على معالجتهم ميدانيا.

ودعا أحد المتظاهرين عبر مكبر للصوت القوى الأمنية إلى التوقف عن رمي القنابل المسيلة للدموع ورش المتظاهرين بخراطيم المياه، كي يتوقف المتظاهرون عن رمي الحجارة باتجاه عناصر الأمن.