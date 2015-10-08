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"القومى للمرأة" بالإسكندرية يوصى بزيادة نسبة التعيين للسيدات فى البرلمان

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"القومى للمرأة" بالإسكندرية يوصى بزيادة نسبة التعيين للسيدات فى البرلمان "القومى للمرأة" بالإسكندرية يوصى بزيادة نسبة التعيين للسيدات فى البرلمان
عقد فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية برئاسة المهندسة سامية مصطفى بالتعاون مع مركز النيل للإعلام برئاسة عزة ماهر اللقاء الثامن حول "المرأة و المشاركة السياسية" اليوم بمركز النيل للإعلام.

وأوصي الحاضرون بالمطالبة بزيادة نسبة تعيين السيدات في البرلمان القادم لسد العجز من عدم و جود كوته للمرأة.

واستعرضت سامية مصطفي مقررة الفرع في البداية الخدمات التي يقدمها الفرع، ومن بينها مكتب الشكاوي والمساندة القانونية للمرأة ومشروع بطاقات الرقم القومي للسيدات بالمجان"، كما عرضت المجهودات التي يقوم بها المجلس القومي للمرأة لدعم المشاركة السياسية للمرأة والدعم اللوجستي المقدم للمرشحات في البرلمان، وأكدت أن مشاركة المرأة في التشريعات سيصب في مصلحة الأسرة والطفل والمجتمع فهي الأقراب إلي مشاكلهم.

وأشار الدكتور ياسر سيف أستاذ العلوم السياسية إلى أن للمرأة المصرية حق أصيل في المشاركة في قضايا الوطن وخاصة السياسية وتناول بعض الأمثلة للمراة من التاريخ، كما القي الضوء علي النظم الانتخابية المختلفة "الفردي والقائمة"، وأوضح الاخطاء التي تؤدي الي ابطال الصوت الانتخابى.

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مصر 365