تسهيل إجراء الأشعة الطبية على مرضى التأمين بمستشفى القرين بالشرقية

قال الدكتور هشام عبدالحفيظ مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي بالشرقية، أنه تم الاتفاق مع مدير مستشفى القرين المركزى بالتعاون بين عيادة التأمين بالمدينة والمستشفى وتسهيل إجراء الأشعة على المرضى وتقديم خدمة طبية متميزة للمرضى.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية لعيادة لمستشفى القرين واستقبله الدكتور محمد النمر وتم المرور على أقسام المستشفى المختلفة والتنبيه على المدير بعمل بيان بمعدلات العرض على العيادات وكذا العيادات التى لاتعمل واحتياجاتهم من القوى البشرية الطبية .

وتبين أثناء الزيارة وقفا لبيان اعلامي صدر منذ قليل وجود ملاحظات بأعمال الكهرباء والسباكة وتم تكليف قسم المشروعات بالفرع بعمل معاينة بالمستشفى وتلافى هذه الملاحظات .

و توجه عقب ذلك لمستشفى المبرة بالزقازيق للمرور على قسم الطوارئ وعقد اجتماع مع مدير المستشفى و مديرى الشئون العلاجية والخدمات الطبية ومسئول الجودة وكذلك المدير المالى والادارى بالمستشفى لمناقشة كيفية النهوض بالمستشفى وتلافى أى سلبيات بها والعمل بروح الفريق والتعاون بين ادارة الفرع وادارة المستشفى لتقديم أفضل خدمة طبية لمنتفعى التامين الصحى .

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