القبض على عاطلين بـ 78 لفافة بانجو فى الإسماعيلية

ألقى رجال مباحث مركز شرطة فايد القبض على عاطلين فى واقعتين منفصلتين بحوزتهما 78 لفافة بانجو بقصد الاتجار.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود خليل مدير مباحث الإسماعيلية بنجاح ضباط مباحث فايد فى القبض على "هـ. م. ع" - 41 سنة عاطل - وبحوزته 15 لفافة من نبات البانجو وزنت حوالى 2 كيلو و 235 جنيه ، وتليفون محمول ، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ من حصيلة البيع والتليفون لتسهيل الاتصال بعملائه.

كما تلقى مدير الامن اخطارا بضبط ( م. ع. ع ) 39 سنة عاطل مسجل شقى خطر برقم 442 فئة ج " سرقات عامة " حال قيادته " توك توك " وبحوزته 63 لفافة متوسطة الحجم من البانجو وزنت حوالى 9 كيلو جرام و 20 قرص مخدر ، و 105 جنيه ، وتليفون محمول وبمواجهت إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار ، والمبلغ من حصيلة البيع والتليفون لتسهيل الإتصال بعملائه والدراجة النارية لنقل وترويج المواد المخدرة.

>تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحرر لهما المحضرين اللازمين وباشرت معهما النيابة العامة التحقيق.