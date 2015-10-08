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بالصور.. محافظ القليوبية يطلق مشروعا متكاملا لتطوير شبكة الطرق ببنها

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بالصور.. محافظ القليوبية يطلق مشروعا متكاملا لتطوير شبكة الطرق ببنها بالصور.. محافظ القليوبية يطلق مشروعا متكاملا لتطوير شبكة الطرق ببنها
أكد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية أنه تم الانتهاء من إنشاء نفق المنشية الجديد بتكلفة بلغت (50 مليون جنيه ) وبدأ التشغيل التجريبي للنفق الذي سيساهم في حل مشكلة المرور في هذه المنطقة وربطها بوسط المدينة، كما يجرى الآن الانتهاء من إنشاء عدد 2 كوبري سيارات جديد على الرياح التوفيقي بتكلفة (200 مليون جنيه) ، ليصبح هناك أربعة معابر للربط بين شمال وجنوب المدينة بدلا من نفق واحد وهو نفق شعراوي، كما تم عمل توسعات للشوارع الرئيسية وعمل خطوط تنظيم جديدة لجميع الشوارع، فضلا عن إنشاء كورنيش جديد على الرياح التوفيقي ليكون متنفسا جديدا لأهالي المنطقة ويضيف لمسة جمال جديدة للمنطقة.

كما تم تطوير مداخل بنها بالكامل (ميت غمر– زفتى – كفر الجزار)، وعمل تعديلات مرورية لتطوير شارع سعد زغلول ليصبح اتجاهاً واحداً مع الكورنيش حتى شارع الدهشان وتطوير منطقة محطة السكة الحديد لتتواكب مع افتتاح المحاور الجديدة، وكذلك تطوير شارع كلية العلوم وشارع الترعة ليكون محورا مروريا جديدا، وخلق محور مروري آخر بجوار خط السكة الحديد (بنها- الزقازيق) من الرياح التوفيقي حتى منطقة النقابات والمجلس المحلي أعلى نفق المنشية الجديد، وسوف يتم العمل في ازدواج نفق سعد زغلول بعد افتتاح نفق المنشية ليتحمل الكثافات المرورية خاصة بعد افتتاح المحكمة الجديدة.

وقد تم الاتفاق مع هيئة أبنية المحاكم على إلغاء السور الأمامي للمحكمة لتوسعة الشارع ليصبح (22 م) بدلاً من (11 م) لحل مشكلة المرور في هذه المنطقة، كما يجري إنهاء الدراسات الخاصة لتطوير شارع فريد ندا بإجراء تعديلات مرورية وإنشاء نفق جديد أمام كوبري كفر الجزار لنقل الحركة من منطقة الفيلات إلى نفق شعراوي لإلغاء التقاطعات المرورية في هذه المنطقة.

كما يجري العمل حالياً في إنشاء محور (شبرا- بنها) الحر الجديد، ليكون إضافة لنقل الحركة بين القاهرة وبنها وبديلاً للطريق الزراعي المزدحم، وبانتهاء الطريق الإقليمي الذي يتقاطع في بنها مع الطريق الحر والطريق الزراعي وطريق المنصورة وطريق الزقازيق تصبح بنها هي مركز توزيع الحركة الأولى في ، وينتقل إليها ريادة الطرق الإقليمية والحرة بعد أن يكتمل الطريق الإقليمي حتي طريق الإسكندرية الصحراوي.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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مصر 365

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