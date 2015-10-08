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إجراء تجربة جديدة لتفعيل منظومة النقل النهرى بميناء دمياط الثلاثاء المقبل

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إجراء تجربة جديدة لتفعيل منظومة النقل النهرى بميناء دمياط الثلاثاء المقبل إجراء تجربة جديدة لتفعيل منظومة النقل النهرى بميناء دمياط الثلاثاء المقبل
عقدت اليوم هيئة ميناء دمياط اجتماع مع قيادات النقل النهرى لتفعيل منظومة النقل النهري بحضور اللواء أيمن صالح رئيس هيئة دمياط والشركات المتخصصة.

وقال اللواء أيمن صالح إن هذا الاجتماع يأتى تنفيذًا لتوصيات وزير النقل عند زيارته لميناء دمياط بضرورة التركيز على تشغيل منظومة النقل النهرى بأقصى طاقة ممكنة بغرض رفع نسبة المنقولات عن طريق نهر النيل من 0.4% إلى ما يقارب 10% من حجم البضاعة المنقولة فى .

وأضاف صالح فى تصريحات صحفية أنه يستهدف تقليل الضغط على النقل البرى للحفاظ بقدر الإمكان على منظومة الطرق البرية وتقليل تكلفة نقل البضائع بما يعود بالنفع على سعر المنتج النهائى وبالتالى تخفيف التكلفة على كاهل المستهلك الأخير باعتبار أن النقل النهرى هو أرخص أنواع النقل على الإطلاق.

وأكد صالح أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق بين جميع الأطراف على إجراء تجربة فعلية على الطبيعة يوم الثلاثاء المقبل تبدأ من ميناء دمياط مرورًا بهويس زفتى لدراسة أى معوقات أو مشكلات على الطبيعة والعمل على حلها بطريقة جذرية وفورية.
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