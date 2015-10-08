بالصور..محافظ القليوبية:تطوير ميدان المؤسسة بشبرا أهم المشروعات المرورية

أكد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية، أن مشروع تطوير ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة يعد أحد أهم المشروعات المرورية التى نجحت فى فك شفرة أزمة اختناق المرور لملايين المسافرين يوميا على الطريق الزراعى السريع، وأصبح الآن علامة مميزة بمدخل القاهرة من الوجه البحرى، ويعد بمثابة هدية من القليوبية لمحافظات الدلتا والوجه البحرى بالكامل، ونموذج متكامل لوسائل النقل الجماعى بأسلوب حضارى، وتم إنجازه فى زمن قياسى وبأقل التكاليف، فضلا عن اختصار زمن الرحلة اليومية للمسافرين.

كما تم فصل حركة المشاة عن حركة السيارات من خلال نفق وكوبرى للسيارات وتجميل الميدان وإنشاء نافورة وتمثال محمد على بانى نهضة مصر الحديثة الذى أنشأ القناطر الخيرية، ولأول مرة تم إنشاء سوق حضارى للباعة الجائلين بالميدان يضم 200 محل تجارى وموقف لسيارات النقل الجماعى بسعة 750 سيارة وآخر لأتوبيسات النقل العام بجانب ساحة الانتظار للسيارات الملاكى وربطهم جميعا بمترو الأنفاق من خلال كوبرى للمشاة بسلم كهربائى.

كما تم تطوير جميع الشوارع المؤدية للميدان وتجهيزه بالكاميرات اللازمة لمراقبة حركة السيارات، وهو ما يعنى أننا أمام مشروع نموذجى رائع يحقق التكامل المطلوب فى وسائل النقل، ويحل أزمة الكثافات المرورية عند مدخل القاهرة، ويكون عبور الميدان فى ثوانٍ معدودة بدلا من ساعات، وبتكلفة بلغت (25 مليون جنيه) بدلا من (750 مليون جنيه) طبقا للدراسة السابق إعدادها عام 2009.

وأكد عبد الظاهر أنه وبعد أن تم الانتهاء من تطوير ميدان المؤسسة يجرى الآن العمل على قدم وساق فى عدة محاور مرورية جديدة منها محور أحمد عرابى بشبرا الخيمة والذى سيتم ربطه بالطريق الحر الجديد، وكذلك محور طريق المصانع بقليوب والذى سيتم ربطه بالطريق الزراعى والدائرى معاً، وسيساهم بفاعلية وفقاً للدراسات المعدة من الخبراء فى تخفيف الضغط المرورى على الطريق الزراعى القديم واستيعاب حركة النقل الثقيل الراغبة فى الوصول للطريق الدائرى.

كما تتم إجراءات رصف وتطوير شارع بهتيم ومحور الـ135 بشبرا وامتداد محور مؤسسة الزكاة بالخصوص وتم تدبير الاعتمادات اللازمة لذلك، وجار حاليا إسناد الأعمال لشركات الرصف ولدينا مشروع متكامل لإعادة تأهيل الطرق عن طريق إعادة الرصف والتطوير للشوارع والميادين بجميع المدن والأحياء طبقاً للمبالغ المدرجة فى موازنة المحافظة، وسوف يلمس المواطن القليوبى عن قريب ثمار هذه المشروعات، ولاشك أن هذه الإنجازات تعد الأهم والأخطر فى تاريخ المدينة، حيث تستوعب الكثافة المرورية المتوقعة خلال العشرين سنة القادمة، وهو أمر ليس سهلا، لكننا استطعنا إنجازه وتدبير الاعتمادات اللازمة له رغم الصعوبات التى واجهتنا.



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