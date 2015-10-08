أخبار عاجلة

التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد -
المالية: تقديم بدائل لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال 60 يوم وتشمل أصحاب المعاشات وموظفي الحكومة والقطاع الخاص وغيرهم -
أوروجواي أول دولة تبيع الحشيش في الصيدليات.. وهذا سعره -
مدرب موناكو على رادار كبار أوروبا -
أحصل على ياميش رمضان ضمن سلع التموين بفارق نقاط الخبز -
تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة -
وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر -
أحمد نديم يكتب: أهلًا بعودة العلاقات.. لكن مصر دولة صاحبة سيادة -
قناة السويس تحتفل بـ«يوم اليتيم» بمشاركة 1300 طفل -
مؤسس«بيقولك» لأسامة كمال: إطلاق خاصية التسجيل الصوتى بدلاً من الكتابة خلال أيام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

رئيس جامعة الزقازيق: أتوبيس عمال أنقذ حياة الأمن الإدارى من الموت حرقًا

Google+ Print
رئيس جامعة الزقازيق: أتوبيس عمال أنقذ حياة الأمن الإدارى من الموت حرقًا رئيس جامعة الزقازيق: أتوبيس عمال أنقذ حياة الأمن الإدارى من الموت حرقًا
قال الدكتور عبد الحكيم نور الدين رئيس جامعة الزقازيق: "إن مجموعة من الإخوان حاولوا اقتحام غرفة الأمن الإدارى فى نهاية اليوم الدراسى، وعندما قاوموا أفراد الأمن، أضرم الإخوان النيران فى الغرفة من الخارج مستخدمين زجاجات مولوتوف، ما أدى لمحاصرة أفراد الأمن بالنيران وفروا هاربين، فاستغاث أحد المحاصرين بأتوبيس عمال يمر بالصدفة والذين لاحظوا ألسنة اللهب فتتدخلوا وساعدوا أفراد الأمن على الخروج من الغرفة ".

وحول إعلان الإخوان مسئوليتهم عن الحريق ردًا على ضبط الطالبة سارة مشعل، أكد رئيس الجامعة لـ"اليوم السابع"، أن الطالبة ليست مقيدة بالجامعة هى طالبة بالأزهر وأنها بالأمس حاولت دخول الحرم الجامعي وبشك الأمن فيها وتفيتش الضابطة لها عثر معها على منشورات تحريضية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لافتًا إلى أن أى طالب سوف يثبت تورطه فى أعمال الشغب وعنف سوف يطبق عليه القانون والذى سيعرضه للفصل النهائى.

كان قد شب حريق صخم فى غرفة الأمن الإدارى، إثر قذفه بالمولوتوف، وأسفر عن إصابة 6 من أفراد الأمن بحروق في الوجه واليدين وتم نقلهم إلى مستشفى الأحرار للعلاج.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365