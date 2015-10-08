رئيس جامعة الزقازيق: أتوبيس عمال أنقذ حياة الأمن الإدارى من الموت حرقًا

قال الدكتور عبد الحكيم نور الدين رئيس جامعة الزقازيق: "إن مجموعة من الإخوان حاولوا اقتحام غرفة الأمن الإدارى فى نهاية اليوم الدراسى، وعندما قاوموا أفراد الأمن، أضرم الإخوان النيران فى الغرفة من الخارج مستخدمين زجاجات مولوتوف، ما أدى لمحاصرة أفراد الأمن بالنيران وفروا هاربين، فاستغاث أحد المحاصرين بأتوبيس عمال يمر بالصدفة والذين لاحظوا ألسنة اللهب فتتدخلوا وساعدوا أفراد الأمن على الخروج من الغرفة ".

وحول إعلان الإخوان مسئوليتهم عن الحريق ردًا على ضبط الطالبة سارة مشعل، أكد رئيس الجامعة لـ"اليوم السابع"، أن الطالبة ليست مقيدة بالجامعة هى طالبة بالأزهر وأنها بالأمس حاولت دخول الحرم الجامعي وبشك الأمن فيها وتفيتش الضابطة لها عثر معها على منشورات تحريضية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لافتًا إلى أن أى طالب سوف يثبت تورطه فى أعمال الشغب وعنف سوف يطبق عليه القانون والذى سيعرضه للفصل النهائى.

كان قد شب حريق صخم فى غرفة الأمن الإدارى، إثر قذفه بالمولوتوف، وأسفر عن إصابة 6 من أفراد الأمن بحروق في الوجه واليدين وتم نقلهم إلى مستشفى الأحرار للعلاج.