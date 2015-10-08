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محافظ كفر الشيخ لطلاب الجامعة الأمريكية: "لازم ترفعوا شعار صنع فى مصر"

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محافظ كفر الشيخ لطلاب الجامعة الأمريكية: "لازم ترفعوا شعار صنع فى مصر" محافظ كفر الشيخ لطلاب الجامعة الأمريكية: "لازم ترفعوا شعار صنع فى مصر"
قال الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ، إن تستورد 70% من احتياجاتها، ما يجعل العملة الصعبة خارج مصر، موضحا: "طول ما قيمة الدولار بتزيد وقيمة الجنية بتقل، هتبقى عندنا مشكلة كبيرة فى الإنتاج".

ووجه حمدى، خلال كلمته بالندوة التى تنظمها منظمة "enactus" بحضور رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة مجموعة "حديد المصريين"، وعدد من طلاب بالجامعة الأمريكية، رسالة الطلاب: "علشان تنجحوا وتعيشوا فى البلد لازم ترفعوا شعار صنع فى مصر، وانتوا مسئولين عن تعظيم الشعار ده".

وتابع المحافظ قائلاً: "لم يكن لى علاقة بخدمات الدولة، وما دخلتش مكتب محافظ أو رئيس حى، لكنى خضت التجربة وصممت على ذلك".

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