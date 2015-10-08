محافظ كفر الشيخ لطلاب الجامعة الأمريكية: "لازم ترفعوا شعار صنع فى مصر"

قال الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ، إن مصر تستورد 70% من احتياجاتها، ما يجعل العملة الصعبة خارج مصر، موضحا: "طول ما قيمة الدولار بتزيد وقيمة الجنية بتقل، هتبقى عندنا مشكلة كبيرة فى الإنتاج".إعلان - Ads إعلان - Ads
ووجه حمدى، خلال كلمته بالندوة التى تنظمها منظمة "enactus" بحضور رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة مجموعة "حديد المصريين"، وعدد من طلاب بالجامعة الأمريكية، رسالة الطلاب: "علشان تنجحوا وتعيشوا فى البلد لازم ترفعوا شعار صنع فى مصر، وانتوا مسئولين عن تعظيم الشعار ده".
وتابع المحافظ قائلاً: "لم يكن لى علاقة بخدمات الدولة، وما دخلتش مكتب محافظ أو رئيس حى، لكنى خضت التجربة وصممت على ذلك".