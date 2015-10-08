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بالصور..أبوالغار من سوهاج:الصعيد مهمش ونوابه السابقين لم يقدموا له شيئا

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بالصور..أبوالغار من سوهاج:الصعيد مهمش ونوابه السابقين لم يقدموا له شيئا بالصور..أبوالغار من سوهاج:الصعيد مهمش ونوابه السابقين لم يقدموا له شيئا
قال الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، أن الصعيد يعيش حالة مزرية من التهميش، وانتقد بشدة ما آل إليه الصعيد من إهمال وتردٍ فى الخدمات التى تكاد تكون معدومة على حد قوله، مشيرا إلى أنه خلال السنين الماضية لم يقدم النواب ما يفيد الصعيد وأن القانون يضمن تواجد مندوبى المرشحين داخل اللجان مما يعد ضمانة كبيرة لنزاهة الانتخابات.

جاء ذلك فى المؤتمر الذى عقد اليوم بقرية الحديقة بمدينة طما شمال محافظة سوهاج لدعم وتأييد مرشح الحزب اللواء نور عبد الرزاق والذى سبقه مؤتمر بقرية قاو غرب لنفس المرشح، وذلك بحضور عدد كبير من الشباب وأعضاء الحزب ومؤيدى المرشح.

وعلى جانب آخر قال أبو الغار إن ثقافة الحيادية فى الانتخابات من قبل الإعلام والشرطة والأجهزة المختلفة بالدولة مازالت مفقودة فى العالم الثالث.

أما اللواء نور عبد الرزاق مرشح الحزب فقال: إن الصعيد لابد أن يحظى بالاهتمام الكافى والقتال من النواب، من أجل جعل الصعيد على خريطة التنمية، مشيرا إلى أن أبناء الصعيد ينتشرون فى ربوع ولديهم من الإمكانيات لو تم استغلاله لجعل الدولة تضع الصعيد فى مكانه وتساويه بمحافظات الوجه البحرى.

وردًا على سؤال لـ"اليوم السابع" حول عدد النواب الذين يتوقع أبو الغار أن يمثلوا الحزب المصرى الديمقراطى، قال، إن هذه الانتخابات مختلفة تماما وأنه بالنسبة لحزبه والأحزاب التى تماثله كانت ستحصل على أعداد أكبر إذا كان نظام الانتخابات بالقائمة النسبية المفتوحة، مشيرا إلى أن الانتخاب بنظام الفردى يخضع للعصبية والقلبية خاصة فى الصعيد.

وحول تطوير التعليم فى مصر أكد أبو الغار أن التعليم والصحة وفقا للدستور لهما مخصصات محددة، ولكن لابد من مضاعفتها أكثر من 10 أضعاف، لتحقق تعليما متميزا وخدمات صحية حقيقية والاقتصاد المصرى فيه موارد ضخمة ولكن لا تذهب إلى الأماكن التى ينبغى أن توجه إليها.

وفى رده على خطة الحزب لتنمية الصعيد قال اللواء نور عبد الرزاق، إن أبناء الصعيد هم الركيزة الرئيسية لدفع الدولة للنهوض بالصعيد وأنه بسواعد أبناء الصعيد ومدخراتهم وأماكنهم المتميزة فى كل مكان تبنى مصر وينهض الصعيد.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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