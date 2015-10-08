الإخوان يعلنون مسئوليتهم عن حرق غرفة أمن جامعة الزقازيق

أعلن طلاب الإخوان عبر الصفحة الرسمية لتنظيمهم فى جامعة الزقازيق، وتحمل عنوان "طلاب جامعة الزقازيق ضد الانقلاب" مسئوليتهم عن حرق غرفة الأمن الإدارى بالحرم الجامعى مساء اليوم.

ونشرت الصفحة 4 صور من موقع الحادث، وأكد القائمون عليها أن التصعيد جاء ردا على ضبط الطالبة المنتقبة بقسم الإعلام سارة مشعل وبحوزتها منشورات أمس.

كان حريق فى غرفة الأمن الإدارى عند المدخل الرئيسى لجامعة الزقازيق، إثر قذف زجاجها بالمولوتوف من قبل مجهولين.

وقال الدكتور عصام فرحات مدير إدارة الطوارئ والرعاية الحرجة بالشرقية، إن الحريق أسفر عن إصابة 5 أفراد من الأمن الإدارى وطالب، وتم نقلهم إلى مستشفى الأحرار العام، وتنوعت الإصابات بين حروق فى اليدين والوجه.

- إصابة 5 من أفراد أمن جامعة الزقازيق بعد إلقاء المولوتوف على غرفتهم

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