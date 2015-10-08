أخبار عاجلة

التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد -
المالية: تقديم بدائل لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال 60 يوم وتشمل أصحاب المعاشات وموظفي الحكومة والقطاع الخاص وغيرهم -
أوروجواي أول دولة تبيع الحشيش في الصيدليات.. وهذا سعره -
مدرب موناكو على رادار كبار أوروبا -
أحصل على ياميش رمضان ضمن سلع التموين بفارق نقاط الخبز -
تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة -
وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر -
أحمد نديم يكتب: أهلًا بعودة العلاقات.. لكن مصر دولة صاحبة سيادة -
قناة السويس تحتفل بـ«يوم اليتيم» بمشاركة 1300 طفل -
مؤسس«بيقولك» لأسامة كمال: إطلاق خاصية التسجيل الصوتى بدلاً من الكتابة خلال أيام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الإخوان يعلنون مسئوليتهم عن حرق غرفة أمن جامعة الزقازيق

Google+ Print
الإخوان يعلنون مسئوليتهم عن حرق غرفة أمن جامعة الزقازيق الإخوان يعلنون مسئوليتهم عن حرق غرفة أمن جامعة الزقازيق
أعلن طلاب الإخوان عبر الصفحة الرسمية لتنظيمهم فى جامعة الزقازيق، وتحمل عنوان "طلاب جامعة الزقازيق ضد الانقلاب" مسئوليتهم عن حرق غرفة الأمن الإدارى بالحرم الجامعى مساء اليوم.

ونشرت الصفحة 4 صور من موقع الحادث، وأكد القائمون عليها أن التصعيد جاء ردا على ضبط الطالبة المنتقبة بقسم الإعلام سارة مشعل وبحوزتها منشورات أمس.

كان حريق فى غرفة الأمن الإدارى عند المدخل الرئيسى لجامعة الزقازيق، إثر قذف زجاجها بالمولوتوف من قبل مجهولين.

وقال الدكتور عصام فرحات مدير إدارة الطوارئ والرعاية الحرجة بالشرقية، إن الحريق أسفر عن إصابة 5 أفراد من الأمن الإدارى وطالب، وتم نقلهم إلى مستشفى الأحرار العام، وتنوعت الإصابات بين حروق فى اليدين والوجه.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015


>- إصابة 5 من أفراد أمن جامعة الزقازيق بعد إلقاء المولوتوف على غرفتهم
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365