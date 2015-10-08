مصرع صائد صقور وإصابة آخر فى انفجار لغم أرضى بمنطقة جبلية بغارب

لقى صائد صقور مصرعه وأصيب آخر فى انفجار لغم أرضى بمنطقة جبلية بالقرب من الكيلو 45 طريق غارب الزعفرانة تم نقل الجثة والمصاب لمستشفى رأس غارب المركزى وحرر المحضر اللازم.

تلقى اللواء عادل التونسى مدير أمن البحر الأحمر إخطارا من الرائد محمود إمام رئيس مباحث رأس غارب يفيد بمصرع شخص يدعى عبد الخالق طحاوى وإصابة آخر من محافظة الشرقية فى انفجار لغم أرضى بمنطقة جبلية بالقرب من الكيلو 45 طريق غارب الزعفرانة.

وتبين من التحريات الأولية لمباحث رأس غارب أن المذكورين كانا فى رحلة مخالفة لصيد الصقور وأثناء مرورهما بمنطقة جبلية انفجر فيهما لغم أرضى أثناء مرور السيارة التى كانت تقلهما بالمنطقة.

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