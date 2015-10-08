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صاحب بلاغ برديس وشاكيرا:النائب العام أحال بلاغى ضد الفنانة انتصار للتحقيق

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صاحب بلاغ برديس وشاكيرا:النائب العام أحال بلاغى ضد الفنانة انتصار للتحقيق صاحب بلاغ برديس وشاكيرا:النائب العام أحال بلاغى ضد الفنانة انتصار للتحقيق
أكد المحامى محمد النمر مقدم البلاغ ضد الراقصتين برديس وشاكيرا، أن مكتب النائب العام المستشار نبيل صادق أحال بلاغه الذى يتهم فيه الفنانة انتصار بالتحريض على الفسق إلى نيابة شمال الجيزة الكلية للتحقيق.

وأوضح النمر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تقدم ببلاغ للنائب العام حمل رقم 17695 لسنة 2015 طالب فيه بإحالة الفنانة انتصار للمحاكمة الجنائية لما صدر عن انتصار من أقوال ودعوة صريحة للفجور فى قناه تليفزيونية تستوجب العقوبة، مستشهدا بما حدث للراقصتين شاكيرا وبرديس.

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