صحافة المواطن.. مقاعد موظفى شهر عقارى "بلقاس" خاوية أثناء زحام المواطنين

استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع" مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "صحافة المواطن"، للمساهمة فى تحرير المواد الصحفية، وتوثيقها بالصور والفيديو، أرسل القارئ محمد صلاح صورًا لمقاعد الموظفين الخاوية فى الشهر العقارى لمدينة ومركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، مشيرًا إلى أنه يتردد على موقع الشهر العقارى لمدة أربعة أيام دون إنجاز مهمته، لافتاً إلى عدم تجاوب المسئولين معه لحل الأزمة.

شاركونا فى تحرير المواد الصحفية المنشورة على الموقع بإرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة لنشرها بالموقع والجريدة المطبوعة، ليتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء، وذلك عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com، أو عبر رسائل فيس بوك، على أن يتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء.



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