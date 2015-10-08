وزير الصحة: والدتى توفيت بفيروس سى.. ولا بديل عن التخلص من المرض

أطلق الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، العلاج بكيوريفو أول أدوية الجيل الثانى فى مراكز الكبد، للتخلص من فيروس سى.

وقال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن تحت سفح الأهرامات حول إطلاق العلاج بدواء كيوريفو أول أدوية الجيل الثانى، للتخلص من فيروس سى، إنه سيتم التخلص من الفيروس مثلما تخلصنا من البلهارسيا، مشيرا إلى أن هناك نسبة كبيرة من المصريين مصابة بالفيروس، لافتا إلى أن 40% من المرضى الذين أجريت لهم جراحات مصابون بفيروس سى.

وأضاف وزير الصحة، أن والدته توفيت لإصابتها بفيروس سى، وتابع أنه لا بديل عن التخلص من المرض، مشيرا إلى أن اللجنة القومية لعلاج فيروس سى لا مثيل لها فى التخلص من فيروس سى بما صاغته من آليات قوية لمكافحة المرض، لافتا إلى أن الدواء الجديد كيوريفو خطوة كبيرة للتخلص من الفيروس.

وقال الكاتب الصحفى مجدى الجلاد، إنه يحتفل اليوم بخطوة تاريخية بإطلاق أول أدوية الجيل الثانى كيوريفو لعلاج مرضى فيروس سى، مشيرا إلى معاناة المرضى من فيروس سى، مؤكدا أن العالم بدأ يقود ثورة حقيقية منذ عامين، للتخلص من فيروس سى، مضيفا أن الرئيس السيسى مهتم بمكافحة فيروس سى .