أخبار عاجلة

التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد -
المالية: تقديم بدائل لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال 60 يوم وتشمل أصحاب المعاشات وموظفي الحكومة والقطاع الخاص وغيرهم -
أوروجواي أول دولة تبيع الحشيش في الصيدليات.. وهذا سعره -
مدرب موناكو على رادار كبار أوروبا -
أحصل على ياميش رمضان ضمن سلع التموين بفارق نقاط الخبز -
تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة -
وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر -
أحمد نديم يكتب: أهلًا بعودة العلاقات.. لكن مصر دولة صاحبة سيادة -
قناة السويس تحتفل بـ«يوم اليتيم» بمشاركة 1300 طفل -
مؤسس«بيقولك» لأسامة كمال: إطلاق خاصية التسجيل الصوتى بدلاً من الكتابة خلال أيام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مدرس مساعد منتقبة:سأخلع النقاب بجامعة القاهرة كلها وليس بالمحاضرة فقط

Google+ Print
مدرس مساعد منتقبة:سأخلع النقاب بجامعة القاهرة كلها وليس بالمحاضرة فقط مدرس مساعد منتقبة:سأخلع النقاب بجامعة القاهرة كلها وليس بالمحاضرة فقط
قالت "ن.م"، إحدى أعضاء الهيئة المعاونة، بكلية دار علوم، بمادة الشريعة والقانون، 27 عامًا، إنها وافقت على خلع النقاب داخل المحاضرات، تنفيذًا لقرار الجامعة، بمنع إلقاء المحاضرات داخل جامعة القاهرة بالنقاب، كما قررت خلع النقاب داخل الجامعة ككل وليست المحاضرات فقط، لاقتناعها الشخصى بقرار الجامعة .

وأضافت "ن.م" ، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن القرار جاء موفقًا من الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، مؤكدة أنها وقعت على تعهد بموافقتها على خلع النقاب، داخل المحاضرات بكامل إرادتها وبحرية مطلقة، كما أنها ستخلع النقاب خارج المحاضرات فى حرم الجامعة ككل، بالرغم من أن القرار يشمل المحاضرات فقط ولكنها مقتنعة بالفكرة تمامًا.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة، بدأت فى تنفيذ قرار حظر النقاب على عضوات هيئة التدريس داخل المحاضرات، وكان أول تنفيذ للقرار أمس الأربعاء للدكتور "ن،ا" أستاذة الشريعة والقانون.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365