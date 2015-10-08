مدرس مساعد منتقبة:سأخلع النقاب بجامعة القاهرة كلها وليس بالمحاضرة فقط

قالت "ن.م"، إحدى أعضاء الهيئة المعاونة، بكلية دار علوم، بمادة الشريعة والقانون، 27 عامًا، إنها وافقت على خلع النقاب داخل المحاضرات، تنفيذًا لقرار الجامعة، بمنع إلقاء المحاضرات داخل جامعة القاهرة بالنقاب، كما قررت خلع النقاب داخل الجامعة ككل وليست المحاضرات فقط، لاقتناعها الشخصى بقرار الجامعة .

وأضافت "ن.م" ، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن القرار جاء موفقًا من الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، مؤكدة أنها وقعت على تعهد بموافقتها على خلع النقاب، داخل المحاضرات بكامل إرادتها وبحرية مطلقة، كما أنها ستخلع النقاب خارج المحاضرات فى حرم الجامعة ككل، بالرغم من أن القرار يشمل المحاضرات فقط ولكنها مقتنعة بالفكرة تمامًا.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة، بدأت فى تنفيذ قرار حظر النقاب على عضوات هيئة التدريس داخل المحاضرات، وكان أول تنفيذ للقرار أمس الأربعاء للدكتور "ن،ا" أستاذة الشريعة والقانون.