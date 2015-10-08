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صحة الشرقية:مغادرة 6 من أمن جامعة الزقازيق واحتجاز السابع بالمستشفى

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صحة الشرقية:مغادرة 6 من أمن جامعة الزقازيق واحتجاز السابع بالمستشفى صحة الشرقية:مغادرة 6 من أمن جامعة الزقازيق واحتجاز السابع بالمستشفى
قال الدكتور عصام فرحات مدير إدارة الطوارئ والرعاية الحرجة بمديرية صحة الشرقية ، أنه تفقد مصابي حريق جامعة الزقازيق المحتجزين بمستشفى الأحرار منذ قليل، وتبين له أن حالتهم مستقرة وتقرر خروج 6 أفراد منهم بعد تلقي العلاج واحتجاز واحد تحت الملاحظة.

كان مجهولون القوا زجاجات مولوتوف علي غرفة الامن الاداري عند جامعة الزقازيق، ما اسفرت عدد منهم و اعلنت جامعة الاخوان سئوليتها عن الحادث كرد علي ضبط الطالبة المنتقبة سارة مشعل بقسم الاعلام امس والتي عثر بحوزتها على منشورات.


>إصابة 5 من أفراد أمن جامعة الزقازيق بعد إلقاء المولوتوف على غرفتهم
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>الإخوان يعلنون مسئوليتهم عن حرق غرفة أمن جامعة الزقازيق
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