القبض على 4 عاطلين بـ20 جرام هيروين فى التل الكبير

ضبط رجال مباحث التل الكبير 4 عاطلين أثناء استقلالهم سيارة وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار.

أخطر اللواء محمود خليل مدير المباحث اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية بنجاح ضباط مباحث التل الكبير فى القبض على كل من "م. س. ح. أ"- 32 سنة عاطل - حال قيادته السيارة رقم 15764 ملاكى الإسماعيلية، وبرفقته كل من العاطلين (ع. م. ع) 35 سنة و(ز. ح. ز) 30 سنة و(م. ق.ر) 33 سنة وبحوزتهم كمية من جوهر الهيروين وزنت حوالى (20 جراما) و205 جنيهات، و3 تليفونات محمولة، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ من حصيلة البيع، والتليفون لتسهيل الاتصال بعملائهم، والسيارة لنقل وترويج المواد المخدرة.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات والسيارة وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.