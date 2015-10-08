ضبط 17 طالب بالمنيا لتسربهم من اليوم الدراسى

تمكنت الاجهزة الأمنية بالمنيا من ضبط 17 طالب بمختلف مراحل التعليم داخل مراكز الكمبيوتر لتسربهم من مدارسهم.

تلقي اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا إخطار من اللواء محمود عفيفي مدير المباحث بتمكن العقيد أحمد عارف مأمور قسم المنيا والرائد أحمد حسانين معاون المباحث بإلقاء القبض على 17 طالب بمختلف مراحل التعليم داخل مراكز العاب الكمبيوترهاربين من مدارسهم وتم تحرير محاضر لهم وتسليمهم لأولياء أمورهم وأخذ التعهدات اللازمه عليهم بالانتظام داخل مدارسهم.

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