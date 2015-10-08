ضبط 17 طالب بالمنيا لتسربهم من اليوم الدراسى

تمكنت الاجهزة الأمنية بالمنيا من ضبط 17 طالب بمختلف مراحل التعليم داخل مراكز الكمبيوتر لتسربهم من مدارسهم.إعلان - Ads إعلان - Ads
تلقي اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا إخطار من اللواء محمود عفيفي مدير المباحث بتمكن العقيد أحمد عارف مأمور قسم المنيا والرائد أحمد حسانين معاون المباحث بإلقاء القبض على 17 طالب بمختلف مراحل التعليم داخل مراكز العاب الكمبيوترهاربين من مدارسهم وتم تحرير محاضر لهم وتسليمهم لأولياء أمورهم وأخذ التعهدات اللازمه عليهم بالانتظام داخل مدارسهم.
تلقي اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا إخطار من اللواء محمود عفيفي مدير المباحث بتمكن العقيد أحمد عارف مأمور قسم المنيا والرائد أحمد حسانين معاون المباحث بإلقاء القبض على 17 طالب بمختلف مراحل التعليم داخل مراكز العاب الكمبيوترهاربين من مدارسهم وتم تحرير محاضر لهم وتسليمهم لأولياء أمورهم وأخذ التعهدات اللازمه عليهم بالانتظام داخل مدارسهم.
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