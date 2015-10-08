خطط لبناء متحف للفن الروسي والسوفيتي في الإمارات العربية المتحدة

أعلن كيرسان إليومجينوف رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، إن دولة الامارات العربية المتحدة تخطط لبناء متحف للفن الروسي والسوفيتي في عاصمتها أبو ظبي.

وقال إليومجينوف في حديث لوكالة “تاس” في أثناء افتتاح معرض اللوحات الفنية السوفيتية والروسية في أبو ظبي إن من المنتظر عرض تحف فنية من المتاحف الروسية والمجموعات الخاصة.

وأضاف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أيد فكرة بناء المتحف.

ويتوقع إليومجينوف من تنفيذ هذا المشروع الذي يجري تنسيقه الآن أن “يساهم في الترويج للفن الروسي والسوفيتي”.

وأشار إلى أن جامعي التحف الفنية الاماراتيين سوف تكون لهم امكانية إثراء مجموعاتهم بلوحات فنية روسية بفضل افتتاح هذا المتحف.

وأعرب عن اعتقاده بأن المتحف قد يثير اهتمام السياح من روسيا وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.

هذا وافتتح في أبو ظبي الأربعاء 7 أكتوبر معرض اللوحات الفنية السوفيتية والروسية المكرس لسنوات الحرب العالمية الثانية والفترة التي تلتها، تحت عنوان “الحرب والسلام”.

وهذا المعرض الذي افتتحه وزير الثقافة والشباب في دولة الإمارات نهيان بن مبارك آل نهيان في فندق قصر الامارات هو الأول في أبو ظبي للوحات والأعمال الفنية السوفيتية والروسية، وسيعرض فيه أكثر من 120 عملاً فنياً.