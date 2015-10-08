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«البرلمان الأوروبي» يطالب السعودية بتعليق إعدام علي النمر

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«البرلمان الأوروبي» يطالب السعودية بتعليق إعدام علي النمر «البرلمان الأوروبي» يطالب السعودية بتعليق إعدام علي النمر

علي النمر

طالب «البرلمان الأوروبي»، ، بتعليق تنفيذ حكم إعدام الشاب علي النمر بسبب مشاركته في تظاهرة عندما كان قاصرًا.

وأفاد نص القرار، الذي أوردته «وكالة الأنباء الفرنسية»، أن البرلمان الأوروبي يدين بشدة الحكم بإعدام علي محمد النمر، ويطلب من السعودية تعليق تنفيذه والعفو عنه أو تخفيف عقوبته. وأعلن المفوض الأوروبي للمساعدة الإنسانية خريستوس ستيليانيدس، أن هذا الحكم يشكل “مصدر قلق كبير للاتحاد الأوروبي.

وعبر هذا القرار، يذكر البرلمان الأوروبي المملكة العربية السعودية أيضا بأنها “جزء من اتفاقية «الأمم المتحدة» المتعلقة بحقوق الطفل وتدعوها إلى الإسراع في إجراء تحقيق غير منحاز حول الادعاءات بحصول عمليات تعذيب، تعرض لها النمر الذي وقع على ما يبدو اعترافات تحت الإكراه.

وكان النمر اعتقل في فبراير 2012، علي خلفية مشاركته في تظاهرات ضد السلطات عندما كان في السابعة عشرة من عمره.

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