السيطرة على حريق بأحد العقارات السكنية خلف فندق أم كلثوم بالزمالك

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق شب فى الطابق العاشر بعقار سكنى بشارع أبو الفدا خلف فندق أم كلثوم بالزمالك، وانتقلت 7 سيارات إطفاء وسلم هيديوليكى إلى المكان، حتى يتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ولكن الطابق قد تفحم بالكامل.إعلان - Ads إعلان - Ads
كان اللواء جمال حلاوة مدير الحماية المدنية بالقاهرة قد تلقى بلاغا من غرفة النجدة باشتعال النيران بأحد العقارات السكنية بالزمالك، وعلى الفور انتقلت 7 سيارات الإطفاء إلى المكان لإخماد النيران المشتعلة وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق، تحسبا لامتداده إلى باقى الطوابق السكنية.